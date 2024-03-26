США ввели санкции против вице-президента банка РФ за поддержку режима Асада

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) ввело санкции в отношении 11 физических и юридических лиц, которые поддерживают режим сирийского диктатора Башара Асада.

Они способствуют незаконным финансовым переводам и торговле наркотиками, а также добыче и экспорту сирийских товаров.

Сирия стала ведущим производителем и экспортером каптагона, стимулятора амфетаминового ряда, вызывающего сильную зависимость и продаваемого на всем Ближнем Востоке и в Европе.

Кто попал под санкции

Заместитель министра финансов по иностранным делам Брайан Нельсон заявил, что режим Асада продолжает использовать различные схемы для уклонения от санкций и ведет репрессии против собственных граждан.

В Минфине отметили, что под ограничения попал вице-президент банка "Российская финансовая корпорация" Алексей Макаров. Также в санкционном списке фигурирует компания "СТГ Логистик", которая выиграла и подписала 50-летний контракт с правительством Сирии.

Украина также вводила санкции против Сирии