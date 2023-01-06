США ввели санкції проти шести громадян Ірану, пов'язаних із постачанням безпілотників до Росії

Сполучені Штати ввели санкції проти шести громадян Ірану, які відповідальні за розробку та виробництво безпілотників. Зокрема ці БПЛА використовуються росіянами для атаки інфраструктури України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів США.
"Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США включило до переліку санкцій шість керівників та членів ради директорів компанії Qods Aviation Industries (QAI), ключового іранського оборонного виробника, відповідального за розробку та виробництво безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Іран передав ці БПЛА для використання у неспровокованій агресивній війні Росії в Україні", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, до списку санкцій включено:
Нагадаємо, раніше розслідувачі виявили ймовірну локацію російського полігону, на якому навчаються оператори іранських дронів-камікадзе.
Раніше РБК-Україна повідомляло, чому окупанти атакують Україну дронами саме у темний час доби.
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