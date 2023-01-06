США ввели санкции против шести граждан Ирана, связанных с поставками беспилотников в Россию

Соединенные Штаты ввели санкции против шести граждан Ирана, которые ответственны за разработку и производство беспилотников. В частности, эти БПЛА используются россиянами для атаки инфраструктуры Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.
"Управление по контролю за иностранными активами Минфина США включило в перечень санкций шесть руководителей и членов совета директоров компании Qods Aviation Industries (QAI), ключевого иранского оборонного производителя, ответственного за разработку и производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Иран передал эти БПЛА для использования в неспровоцированной агрессивной войне России в Украине", - говорится в сообщении.
В частности, в санкционный список включены:
Напомним, ранее расследователи выявили вероятную локацию российского полигона, на котором обучаются операторы иранских дронов-камикадзе.
Ранее РБК-Украина сообщало, почему оккупанты атакуют Украину дронами именно в темное время суток.
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