США ввели санкції проти росіян, які в Латинській Америці поширювали фейки про Україну

Управління Міністерства фінансів США з контролю за іноземними активами (OFAC) запровадило санкції проти двох фізичних і двох юридичних осіб за послуги, які вони надавали уряду Російської Федерації.

Вони намагалися себе за справжні ЗМІ та займалися кампанією з поширення зловмисного впливу за кордоном.

Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон сказав, що США прагнуть викрити великі кампанії, що проводяться Росією за вказівкою уряду, які спрямовані на те, щоб ввести виборців в оману та підірвати довіру до демократичних інститутів у Сполучених Штатах та в усьому світі.

Чим займалась РФ

РФ використовує цілу низку інструментів, включно з кампаніями шкідливого впливу і незаконною кібердіяльністю, щоб підірвати інтереси Сполучених Штатів, їхніх союзників і партнерів, зокрема в Латинській Америці, на Близькому Сході та в Європі.

У цих зусиллях Росія регулярно використовує свої розвідувальні служби, довірених осіб та інструменти впливу.

"Російські агенти впливу дедалі частіше адаптують свої методи, щоб приховати свою участь, створюючи велику екосистему російських проксі-сайтів, персон і організацій, які створюють хибну видимість незалежних джерел новин", - пише Мінфін.

РФ поширювала пропаганду і намагалася втрутитися в американські вибори, підірвати демократію в Молдові, дестабілізувати обстановку в Україні.

Хто потрапив під обмеження

Під санкції США потрапили політтехнолог і засновник "Агентства соціального проектування" і "Структури" Ілля Гамбашидзе, а також генеральний директор компанії "Структура" Микола Тупікін.

У США вважають, що Гамбашидзе і Тупікін, починаючи з осені 2022 року, розгорнули мережу з понад 60 сайтів, за допомогою яких у країнах Латинської Америки поширювали неправдиву інформацію про війну в Україні та відомості, що дискредитують політику США і НАТО на континенті.

Санкції проти РФ