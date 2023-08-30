США ввели санкції проти понад 120 російських бізнес-джетів

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями. Під обмеження потрапив 121 літак.
Про це заявило Міністерство торгівлі США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Moscow Times.
Видання з посиланням на сервіс Flightradar повідомляє, що з дев'яти бізнес-джетів, які потрапили під санкції, тільки два літаки "Меридіана" продовжують виконувати рейси Росією, а також у Туреччину та Азербайджан.
Ще один Gulfstream не літав із вересня минулого року, а інший - із червня 2023-го. Літаки інших операторів нещодавно припинили польоти.
Також Мінторг США додав до переліку нові літаки російських магістральних авіакомпаній. Йдеться про ще 117 літаків, їх експлуатують наступні авіакомпанії:
Загалом у списку санкцій Мінторгу США тепер значаться 297 літаків російських компаній, включно з двома бізнес-джетами олігарха Романа Абрамовича.
Також уточнюють, що в разі виявлення польотів за кордон на підсанкційних повітряних суднах американське законодавство наділяє правоохоронні органи США правом у судовому порядку конфіскувати літаки.
Нещодавно Сполучені Штати Америки ввели нові обмеження проти Росії. Під санкції потрапили 11 фізичних осіб і дитячий табір "Артек".
До цього США запровадили санкції проти чотирьох працівників російської ФСБ за порушення прав людей.
На початку серпня Вашингтон ввів санкції проти Російської академії наук та її структур. У списку опинився і Казанський науковий центр РАН.
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