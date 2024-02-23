UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США ввели санкції проти платіжної системи "Мир", банків і посла РФ у Білорусі: повний список

Архівне фото: США ввели санкції проти платіжної системи "Мир", банків і посла РФ у Білорусі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки сьогодні, 23 лютого, запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії за її військову агресію в Україні. Під обмеження потрапили сотні юридичних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

Найбільший пакет санкцій за час війни

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запроваджує санкції щодо майже 300 фізичних та юридичних осіб. 

"Разом із діями Державного департаменту США це найбільша кількість санкцій, запроваджених з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - йдеться в заяві.

Також США запровадили санкції щодо тих, хто бере участь у підтримці майбутніх джерел доходів від енергетики в Росії, підтримці спроможності РФ вести агресивну війну, а також сприянні ухиленню від санкцій та їх обходу.

Фізичні особи

Під обмеження США потрапили:

  • посол РФ у Білорусі Борис Гризлов;
  • держсекретар "Союзної держави" Дмитро Мезенцев;
  • міністр Чеченської Республіки з національної політики, зовнішніх зв'язків, преси та інформації Ахмед Дудаєв;
  • гендиректор ОКБ "Новатор" Фарід Абдрахманов;
  • голова "військово-цивільної адміністрації Харківської області" Віталій Ганчев;
  • генеральний директор "Туламашзаводу" Євген Дронов;
  • начальник УФСВП по Ямало-Ненецькому автономному округу Ігор Ракітін;
  • гендиректор із нових виробництв АТ "Особлива економічна зона ППТ "Алабуга" Сергій Алексєєв;
  • член ПВК "Вагнера" Андрій Трошев;
  • депутат парламенту Молдови Марина Таубер;
  • громадянин Молдови Валерій Копейчин;
  • директор білоруського АТ "558 Авіаційний ремонтний завод" Павло Пінігін.

Юридичні особи

Вашингтон запровадив санкції проти російського акціонерного товариства "Особлива економічна зона промислового виробництва "Алабуга", яке підтримує контракти з російськими військовими на складання дронів "Герант-2", що були відправлені з Ірану, одночасно збільшуючи вітчизняні виробничі потужності з виробництва багатьох компонентів для іранської армії.

Також Мінфін США націлився на основну фінансову інфраструктуру Росії. Під обмеження потрапило акціонерне товариство "Національна система платіжних карт" яке є державним оператором російської національної платіжної системи "Мир".

Хто ще потрапив під санкції:

  • виробник автомобілів бренду Aurus;
  • Росгеологія;
  • "Газпром космічні системи";
  • "Русхімальянс", яка виступає оператором проєкту будівництва комплексу з переробки та скраплення газу в Усть-Лузі;
  • IT-компанії "Т1" і "Ред Софт";
  • суднобудівний комплекс "Зірка";
  • приватна збройова компанія Lobaev Arms;
  • СПБ банк і банк "Авангард";
  • золотодобувна компанія "Південуралзолото".

Ухилення від санкцій

Крім фізичних і юридичних осіб, які перебувають у Росії, у Мінфіні США продовжують переслідувати осіб за межами РФ, які сприяють, організовують, беруть участь та в інший спосіб підтримують передачу критично важливих технологій і обладнання на російську військово-промислову базу.

До сьогоднішнього списку санкцій потрапили експортери з третіх країн і переправники технологій, обладнання та запчастин у Росію, експедитора, який займається поставками зброї в Росію, а також транснаціональну мережу з відмивання грошей, що сприяє незаконному переміщенню продукції російського походження.

Загалом сьогодні під обмеження потрапили 26 юридичних і фізичних осіб із третіх країн в 11 країнах, включно з Китайською Народною Республікою, Сербією, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Ліхтенштейном.

Санкції США проти Росії

Нещодавно у США анонсували новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження мали стосуватися її оборонної промисловості та покликані скоротити експортний потенціал.

У Держдепартаменті США повідомили, що санкції матимуть "нищівний характер".

Сьогодні президент США Джо Байден заявив, що країна запровадила масштабний пакет санкцій проти Росії за війну в Україні та смерть російського опозиціонера Олексія Навального.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиОб'єднані Арабські ЕміратиБілорусьКитайСербіяВійна в Україні