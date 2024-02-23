США ввели санкції проти платіжної системи "Мир", банків і посла РФ у Білорусі: повний список

Найбільший пакет санкцій за час війни

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запроваджує санкції щодо майже 300 фізичних та юридичних осіб.

"Разом із діями Державного департаменту США це найбільша кількість санкцій, запроваджених з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - йдеться в заяві.

Також США запровадили санкції щодо тих, хто бере участь у підтримці майбутніх джерел доходів від енергетики в Росії, підтримці спроможності РФ вести агресивну війну, а також сприянні ухиленню від санкцій та їх обходу.

Фізичні особи

Під обмеження США потрапили:

посол РФ у Білорусі Борис Гризлов;

держсекретар "Союзної держави" Дмитро Мезенцев;

міністр Чеченської Республіки з національної політики, зовнішніх зв'язків, преси та інформації Ахмед Дудаєв;

гендиректор ОКБ "Новатор" Фарід Абдрахманов;

голова "військово-цивільної адміністрації Харківської області" Віталій Ганчев;

генеральний директор "Туламашзаводу" Євген Дронов;

начальник УФСВП по Ямало-Ненецькому автономному округу Ігор Ракітін;

гендиректор із нових виробництв АТ "Особлива економічна зона ППТ "Алабуга" Сергій Алексєєв;

член ПВК "Вагнера" Андрій Трошев;

депутат парламенту Молдови Марина Таубер;

громадянин Молдови Валерій Копейчин;

директор білоруського АТ "558 Авіаційний ремонтний завод" Павло Пінігін.

Юридичні особи

Вашингтон запровадив санкції проти російського акціонерного товариства "Особлива економічна зона промислового виробництва "Алабуга", яке підтримує контракти з російськими військовими на складання дронів "Герант-2", що були відправлені з Ірану, одночасно збільшуючи вітчизняні виробничі потужності з виробництва багатьох компонентів для іранської армії.

Також Мінфін США націлився на основну фінансову інфраструктуру Росії. Під обмеження потрапило акціонерне товариство "Національна система платіжних карт" яке є державним оператором російської національної платіжної системи "Мир".

Хто ще потрапив під санкції:

виробник автомобілів бренду Aurus;

Росгеологія;

"Газпром космічні системи";

"Русхімальянс", яка виступає оператором проєкту будівництва комплексу з переробки та скраплення газу в Усть-Лузі;

IT-компанії "Т1" і "Ред Софт";

суднобудівний комплекс "Зірка";

приватна збройова компанія Lobaev Arms;

СПБ банк і банк "Авангард";

золотодобувна компанія "Південуралзолото".

Ухилення від санкцій

Крім фізичних і юридичних осіб, які перебувають у Росії, у Мінфіні США продовжують переслідувати осіб за межами РФ, які сприяють, організовують, беруть участь та в інший спосіб підтримують передачу критично важливих технологій і обладнання на російську військово-промислову базу.

До сьогоднішнього списку санкцій потрапили експортери з третіх країн і переправники технологій, обладнання та запчастин у Росію, експедитора, який займається поставками зброї в Росію, а також транснаціональну мережу з відмивання грошей, що сприяє незаконному переміщенню продукції російського походження.

Загалом сьогодні під обмеження потрапили 26 юридичних і фізичних осіб із третіх країн в 11 країнах, включно з Китайською Народною Республікою, Сербією, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Ліхтенштейном.

Санкції США проти Росії

Нещодавно у США анонсували новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження мали стосуватися її оборонної промисловості та покликані скоротити експортний потенціал.

У Держдепартаменті США повідомили, що санкції матимуть "нищівний характер".

Сьогодні президент США Джо Байден заявив, що країна запровадила масштабний пакет санкцій проти Росії за війну в Україні та смерть російського опозиціонера Олексія Навального.