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США ввели санкції проти міжнародної мережі з виробництва безпілотників в Ірані

Середа 27 вересня 2023 21:16
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США ввели санкції проти міжнародної мережі з виробництва безпілотників в Ірані Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

США сьогодні, 27 вересня, ввели санкції проти транснаціональної мережі, яка допомагає з виробництвом дронів в Ірані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

"Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти п'яти юридичних і двох фізичних осіб, що базуються в Ірані, Китайській Народній Республіці, Гонконзі, Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони беруть участь у закупівлі важливих деталей для іранської програми безпілотних літальних апаратів одностороннього нападу.

Ця мережа сприяла поставкам і фінансовим операціям на підтримку закупівлі Організацією джихаду самодостатності аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції серводвигунів, які використовують у дронах типу "шахед".

Іран передає ці дрони Росії для її війни проти України

Іран постачає Росії БПЛА "Шахед-136" для підтримки незаконного вторгнення Росії в Україну. Один із серводвигунів, придбаних названою сьогодні мережею, був виявлений серед залишків керованого Росією дрона "Шахед-136", який нещодавно був збитий на Україні.

"БПЛА іранського виробництва продовжують залишатися ключовим інструментом Росії в її атаках на Україну, зокрема тих, що тероризують українських громадян і атакують її критично важливу інфраструктуру", - заявив заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон.

Він додав, що США в координації з союзниками і партнерами продовжуватимуть притягувати до відповідальності тих, хто сприяє поширенню Іраном своїх БПЛА в Росію, його довірених осіб на Близькому Сході та інших дестабілізуючих суб'єктів.

Хто потрапив під санкції

США ввели обмеження проти наступних компаній:

  • Pishgam Electronic Safeh (Іран);
  • Hongkong Himark Electron Model Limited (Гонконг);
  • Dal Enerji Madencilik Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (Туреччина);
  • Anka Port Ic Ve Dis Ticaret INSAAT Lojistik Sanayi Limited Sirketi (Туреччина);
  • Farhad Ghaedi Goods Wholesalers LLC (ОАЕ).

Також санкції були введені проти громадянина Китаю Фань Яна і громадянина Ірану Хаміда Рези Джанггорбані.

Співпраця Ірану та РФ

Ще на початку повномасштабного вторгнення РФ заручилася допомогою Ірану у питанні постачання дронів-камікадзе типу Shahed. З цього часу Росія регулярно використовує ці БПЛА для атак на військову та громадянську інфраструктуру України. Тож на Іран накладають численні санкції.

А в червні координатор Ради національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі заявив, що Іран активно долучився до будівництва в Росії заводу з виробництва "Шахедів". Він має бути побудований до кінця наступного року.

В американській розвідці заявили, що будівництво такого заводу може значно вплинути на перебіг війни в Україні.

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