США ввели санкції проти міжнародної мережі з виробництва дронів в Ірані

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США .

"Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції щодо семи фізичних і чотирьох юридичних осіб, що базуються в Ірані, Китайській Народній Республіці, Росії та Туреччині, у зв'язку з іранським безпілотним літальним апаратом і розробкою військової авіації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця мережа полегшила постачання і фінансові операції на підтримку іранської авіаційної промислової компанії (HESA) з виробництва, закупівель і технічного обслуговування БПЛА і військових літаків.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США також оновлює запис HESA у списку громадян особливих категорій і заблокованих осіб (SDN), включивши до нього новий псевдонім, який він використовував для ухилення від санкцій і заходів експортного контролю.

Хто саме потрапив під санкції

Мехді Гогердчян - нинішній керуючий директор HESA і член ради директорів фірми (Іран);

Хамідреза Нурі - заступник голови ради директорів HESA (Іран);

Хусейн Аіні - директор HESA з виробництва БПЛА і опікується випробовуваннями БПЛА компанії в Сирії (Іран);

Компанія Shenzhen Jiasibo (Китай);

Компанія Dong Wenbo (Китай);

Су Чуньпен - керуючий директор і власник Shenzhen Jiasibo (Китай);

Мехмет Токдемір (Туреччина);

Алааддін Айкут (Туреччина).

Санкції ввели також і проти РФ

США додали до списку обмежень російські компанії "Дельта-Аеро", ВАТ НВП "Аеросила" і ВАТ "Стар".

"Дельта-Аеро", АТ "НПП "Аеросила" і ВАТ "Стар" внесені до санкційного списку за надання або спробу надання фінансової, матеріальної, технологічної чи іншої підтримки, або товарів, чи послуг на підтримку HESA.

Санкції Заходу проти Ірану

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Іран почав постачати Росії озброєння, в тому числі, і дрони-камікадзе типу Shahed, якими окупанти регулярно обстрілюють українські міста.

Через це, а також і через внутрішню політику Ірану, західні країни почали масово запроваджувати санкції проти режиму в країні. Так, в липні цього року Європейський Союз запровадив новий санкційний пакет проти Ірану. Він став третім спільним пакетом з боку ЄС.

Також перед цим повідомлялося, що Велика Британія планує запровадити новий режим санкцій, щоб притягнути Іран до відповідальності за його ворожу та дестабілізуючу поведінку по всьому світу.