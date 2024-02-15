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США ввели санкції проти закупівельної мережі через експорт товарів і технологій в Іран

Четвер 15 лютого 2024 02:33
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США ввели санкції проти закупівельної мережі через експорт товарів і технологій в Іран Фото: США ввели санкції проти мережі через екпорт до Ірану технологій (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки (США) запровадило санкції проти закупівельної мережі через сприяння незаконному експорту товарів і технологій до Ірану.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

До "чорного списку" потрапили, зокрема, дві фізособи з Ірану та одна фізособа з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).

Крім того, санкції було введено проти компаній в Ірані, ОАЕ та Туреччині, що пов'язані з Центральним банком Ірану.

За даними американського відомства, закупівельна мережа відповідальна за сприяння експорту товарів і технологій понад 20 компаній Штатів для кінцевих споживачів в Ірані, серед яких Центробанк країни.

Також зазначається, що серед придбаних ЦБ Ірану товарів та технологій були пов'язані з інформаційною безпекою технології.

Санкції США проти Ірану

Раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти компаній, які допомагали Ірану у виробництві дронів-камікадзе.

До слова, наприкінці листопада 2023 року США ввели санкції проти Ірану та КНДР.

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Сполучені Штати Америки Санкції проти Ірану
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