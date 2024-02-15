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США ввели санкции против закупочной сети из-за экспорта товаров и технологий в Иран

Четверг 15 февраля 2024 02:33
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США ввели санкции против закупочной сети из-за экспорта товаров и технологий в Иран Фото: США ввели санкции против сети из-за экспорта в Иран технологий (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов Америки (США) ввело санкции против закупочной сети из-за содействия незаконному экспорту товаров и технологий в Иран.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.

В "черный список" попали, в частности, два физлица из Ирана и одно физлицо из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Кроме того, санкции были введены против компаний в Иране, ОАЭ и Турции, что связаны с Центральным банком Ирана.

По данным американского ведомства, закупочная сеть ответственна за содействие экспорту товаров и технологий более 20 компаний Штатов для конечных потребителей в Иране, среди которых Центробанк страны.

Также отмечается, что среди приобретенных ЦБ Ирана товаров и технологий связаны с информационной безопасностью технологии.

Санкции США против Ирана

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против компаний, которые помогали Ирану в производстве дронов-камикадзе.

Добавим, что в конце ноября 2023 года, США ввели санкции против Ирана и КНДР.

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Соединенные Штаты Америки Санкции против Ирана
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