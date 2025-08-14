США ввели санкції проти криптобіржі Garantex та оголосили винагороду за її керівників

Обмеження запровадили Державний департамент і Міністерство фінансів США 14 серпня. У спільній заяві відомств зазначається, що Garantex, імовірно, використовується кіберзлочинцями для відмивання грошей.

Санкції запроваджують також на наступницю Garantex, - фірму Grinex, - на трьох керівників Garantex і на шість пов’язаних компаній у Росії та Киргизстані. Їх звинувачують у "підтримці участі біржі у зловмисній кібердіяльності".

Влада США призначила винагороду в розмірі 6 млн доларів за інформацію, що допоможе арештувати внесених до "чорного списку" фізичних осіб.

П’ять мільйонів доларів із зазначених шести, призначені за людину на ім’я Олександр Міра Серда. Він має громадянство Росії й Гани і має реєстрацію в Санкт-Петербурзі.