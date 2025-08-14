США ввели санкции против криптобиржи Garantex и огласили награду за ее руководителей

Ограничения ввели Государственный департамент и Министерство финансов США 14 августа. В совместном заявлении ведомств отмечается, что Garantex, вероятно, используется киберпреступниками для отмывания денег.

Санкции вводятся также на преемницу Garantex, - фирму Grinex, - на трех руководителей Garantex и на шесть связанных компаний в России и Кыргызстане. Их обвиняют в "поддержке участия биржи в злонамеренной кибердеятельности".

Власти США назначили вознаграждение в размере 6 млн долларов за информацию, которая поможет арестовать внесенных в "черный список" физических лиц.

Пять миллионов долларов из указанных шести, предназначены за человека по имени Александр Мира Серда. Он имеет гражданство России и Ганы и имеет регистрацию в Санкт-Петербурге.