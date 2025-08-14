США ввели санкции против криптобиржи Garantex и огласили награду за ее руководителей

Соединенные Штаты ввели санкции против российской криптовалютной биржи Garantex, а также объявили в розыск ее руководителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт американского Минфина.
Ограничения ввели Государственный департамент и Министерство финансов США 14 августа. В совместном заявлении ведомств отмечается, что Garantex, вероятно, используется киберпреступниками для отмывания денег.
Санкции вводятся также на преемницу Garantex, - фирму Grinex, - на трех руководителей Garantex и на шесть связанных компаний в России и Кыргызстане. Их обвиняют в "поддержке участия биржи в злонамеренной кибердеятельности".
Власти США назначили вознаграждение в размере 6 млн долларов за информацию, которая поможет арестовать внесенных в "черный список" физических лиц.
Пять миллионов долларов из указанных шести, предназначены за человека по имени Александр Мира Серда. Он имеет гражданство России и Ганы и имеет регистрацию в Санкт-Петербурге.
Напомним, США ввели санкции против Garantex в 2022 году, а недавно - Европейский Союз. Платформа приостановила обслуживание в июле после того, как криптовалюта Tether заблокировала цифровые кошельки на своей платформе.
По данным агентства Reuters, Россия использует криптовалюты для обхода западных санкций и закупает нефть у Китая и Индии.
Добавим, что в конце июня Польша выдала США бывшего руководителя российской криптобиржи Wex Дмитрия Васильева. Он был задержан в 2024 году и обвинен в мошенничестве и отмывании денег.
Кроме того, Минюст США подозревает криптобиржу Binance в причастности к обходу россиянами американских санкций.