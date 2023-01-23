США ввели санкції проти Корпусу вартових Ірану за утиск протестів

Також до списку санкцій потрапив заступник міністра розвідки та безпеки та чотири старші командири КВІР в Ірані.

"Сьогоднішні дії, вжиті в координації з Великобританією та ЄС, спрямовані проти ключової економічної опори КВІР, яка фінансує більшу частину жорстоких репресій режиму; а також проти високопосадовців служби безпеки, які координують репресії Тегерана на національному та провінційному рівнях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Ірані стратили двох осіб, засуджених за нібито вбивство добровольця воєнізованих формувань під час протестів.

Раніше суд у Тегерані засудив до страти одного з учасників протестів, які почалися в країні після смерті 22-річної Махси Аміні. Це стало першим подібним вироком, винесеним учасникам демонстрацій.

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