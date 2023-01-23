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США ввели санкции против Корпуса стражей Ирана за притеснение протестов

Фото: США ввели санкции против Корпуса стражей Ирана за притеснение протестов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты ввели санкции против Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) и пять членов его правления за притеснение протестов в Иране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.

Также в санкционный список попал заместитель министра разведки и безопасности и четыре старших командиров КСИР в Иране.

"Сегодняшние действия, предпринятые в координации с Великобританией и ЕС, направлены против ключевой экономической опоры КСИР, которая финансирует большую часть жестоких репрессий режима; а также против высокопоставленных чиновников службы безопасности, координирующих репрессии Тегерана на национальном и провинциальном уровнях", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Иране казнили двух человек, осужденных за якобы убийство добровольца военизированных формирований во время протестов.

Ранее суд в Тегеране приговорил к смертной казни одного из участников протестов, начавшихся в стране после смерти 22-летней Махсы Амини. Это наказание стало первым подобным приговором, вынесенным участникам демонстраций.

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