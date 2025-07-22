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США ввели санкції проти компаній, які співпрацюють з хуситами

Фото: США ввели санкції проти компаній, які співпрацюють з хуситами (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти двох фізичних та п'яти юридичних осіб, які отримують прибуток з відмивання грошей та імпорту нафтопродуктів до контрольованої хуситами території Ємену.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінфіну США.

Як зазначили у Мінфіні США, хусити щорічно отримують сотні мільйонів доларів, стягуючи податок з імпорту нафтопродуктів до контрольованої ними території Ємену.

Санкції США стосуються пʼяти компаній, які зареєстровані у Ємені та Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) і є "одними з найбільших імпортерів нафтопродуктів та відмивачів грошей, що приносять прибуток хуситам".

"Ці мережі тіньових підприємств є основою терористичної машини хуситів, і Міністерство фінансів використає всі наявні в його розпорядженні засоби, щоб зруйнувати ці схеми", - зазначив заступник міністра фінансів США Майкл Фолкендер.

Санкції США проти хуситів

Нагадаємо, у січні минулого року Сполучені Штати ввели санкції проти ключових осіб єменських хуситів за їхню підтримку терористичних актів, спрямованих проти торговельного судноплавства в Червоному морі.

А у червні 2025 року США запровадили санкції проти десяти осіб, кораблів і компаній, щоб заблокувати сировинні надходження для єменських хуситів, які регулярно атакують комерційні судна-вантажовідправники у Червоному морі.

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