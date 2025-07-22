США ввели санкції проти компаній, які співпрацюють з хуситами

Як зазначили у Мінфіні США, хусити щорічно отримують сотні мільйонів доларів, стягуючи податок з імпорту нафтопродуктів до контрольованої ними території Ємену.

Санкції США стосуються пʼяти компаній, які зареєстровані у Ємені та Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) і є "одними з найбільших імпортерів нафтопродуктів та відмивачів грошей, що приносять прибуток хуситам".

"Ці мережі тіньових підприємств є основою терористичної машини хуситів, і Міністерство фінансів використає всі наявні в його розпорядженні засоби, щоб зруйнувати ці схеми", - зазначив заступник міністра фінансів США Майкл Фолкендер.