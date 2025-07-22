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США ввели санкции против компаний, которые сотрудничают с хуситами

Фото: США ввели санкции против компаний, которые сотрудничают с хуситами (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство финансов США объявило о санкциях против двух физических и пяти юридических лиц, которые получают прибыль от отмывания денег и импорта нефтепродуктов в контролируемую хуситами территорию Йемена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина США.

Как отметили в Минфине США, хуситы ежегодно получают сотни миллионов долларов, взимая налог с импорта нефтепродуктов на контролируемую ими территорию Йемена.

Санкции США касаются пяти компаний, которые зарегистрированы в Йемене и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и являются "одними из крупнейших импортеров нефтепродуктов и отмывателей денег, приносящих прибыль хуситам".

"Эти сети теневых предприятий являются основой террористической машины хуситов, и Министерство финансов использует все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы разрушить эти схемы", - отметил заместитель министра финансов США Майкл Фолкендер.

 

Санкции США против хуситов

Напомним, в январе прошлого года Соединенные Штаты ввели санкции против ключевых лиц йеменских хуситов за их поддержку террористических актов, направленных против торгового судоходства в Красном море.

А в июне 2025 года США ввели санкции против десяти человек, кораблей и компаний, чтобы заблокировать сырьевые поступления для йеменских хуситов, которые регулярно атакуют коммерческие суда-грузоотправители в Красном море.

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