США ввели санкции против компаний, которые сотрудничают с хуситами

Как отметили в Минфине США, хуситы ежегодно получают сотни миллионов долларов, взимая налог с импорта нефтепродуктов на контролируемую ими территорию Йемена.

Санкции США касаются пяти компаний, которые зарегистрированы в Йемене и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и являются "одними из крупнейших импортеров нефтепродуктов и отмывателей денег, приносящих прибыль хуситам".

"Эти сети теневых предприятий являются основой террористической машины хуситов, и Министерство финансов использует все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы разрушить эти схемы", - отметил заместитель министра финансов США Майкл Фолкендер.