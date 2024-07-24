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США ввели санкції проти Китаю за підтримку ракетних програм КНДР

Фото: США ввели санкції проти Китаю за підтримку ракетних програм КНДР (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти шести окремих осіб та п'ятьох організацій у Китаї, які сприяють розвитку балістичних та космічних програм Північної Кореї в порушення резолюцій Ради Безпеки ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

"Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) запровадив санкції проти мережі з шести фізичних осіб та п’яти організацій, які базуються в Китайській Народній Республіці та беруть участь у закупівлі товарів для підтримки програм з розробки балістичних ракет, а також космічних програм КНДР", - йдеться в повідомленні.

У Мінфіні США наголосили, що КНДР продовжує порушувати резолюції Радбезу ООН і здійснила запуск військового супутника наприкінці травня 2024 року.

Окрім того, в американському відомстві зазначили, що Північна Корея поставила балістичні ракети до Росії, які вражають цивільні міста та інфраструктуру.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Сполучені Штати Америки та їхні партнери готові використовувати санкції та експортний контроль, щоб припинити китайсько-російську торгівлю, яка загрожує їх безпеці на тлі війни проти України.

Нещодавно стало відомо, що Росія та Китай знайшли обхідний шлях для платежів після розширення санкцій США.

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