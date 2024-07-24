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США ввели санкции против Китая за поддержку ракетных программ КНДР

Фото: США ввели санкции против Китая за поддержку ракетных программ КНДР (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против шести отдельных лиц и пяти организаций в Китае, которые способствуют развитию баллистических и космических программ Северной Кореи в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН..

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

"Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) ввело санкции против сети из шести физических лиц и пяти организаций, которые базируются в Китайской Народной Республике и участвуют в закупке товаров для поддержки программ по разработке баллистических ракет, а также космических программ КНДР", - говорится в сообщении.

В Минфине США подчеркнули, что КНДР продолжает нарушать резолюцию Совбеза ООН и осуществила запуск военного спутника в конце мая 2024 года.

Кроме того, в американском ведомстве отметили, что Северная Корея поставила баллистические ракеты в Россию, которые поражают гражданские города и инфраструктуру.

Напомним, ранее мы сообщали, что Соединенные Штаты Америки и их партнеры готовы использовать санкции и экспортный контроль, чтобы прекратить китайско-российскую торговлю, которая угрожает их безопасности на фоне войны против Украины.

Недавно стало известно, что Россия и Китай нашли обходной путь платежей после расширения санкций США.

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