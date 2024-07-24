США ввели санкции против Китая за поддержку ракетных программ КНДР

"Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) ввело санкции против сети из шести физических лиц и пяти организаций, которые базируются в Китайской Народной Республике и участвуют в закупке товаров для поддержки программ по разработке баллистических ракет, а также космических программ КНДР", - говорится в сообщении.

В Минфине США подчеркнули, что КНДР продолжает нарушать резолюцию Совбеза ООН и осуществила запуск военного спутника в конце мая 2024 года.

Кроме того, в американском ведомстве отметили, что Северная Корея поставила баллистические ракеты в Россию, которые поражают гражданские города и инфраструктуру.