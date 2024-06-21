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США ввели санкції проти керівництва "Лабораторії Касперського"

Архівне фото: США ввели санкції проти керівництва "Лабораторії Касперського" (kaspersky trend az)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки вирішили ввести санкції проти керівництва "Лабораторії Касперського". Причиною цього стали ризики у сфері кібербезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінфін США.

Зазначається, що Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції проти дванадцяти осіб серед вищого керівництва в АТ "Лабораторія Касперського".

Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон заявив, що ці дії підкреслюють прихильність США щодо забезпечення цілісності кіберпростору і захисту американських громадян від зловмисних кіберзагроз.

Причиною цього стали зв'язки "Лабораторії Касперсого" з російськими військовими і розвідувальними органами. Компанія допомагала російському уряду у сфері кіберрозвідки, що суперечить інтересам національної безпеки і зовнішньої політики США. Під санкції потрапили:

  • Андрій Геннадійович Тихонов;
  • Данило Сергійович Борщев;
  • Андрій Анатолійович Єфремов;
  • Ігор Геннадійович Чекунов;
  • Андрій Петрович Духвалов;
  • Андрій Анатолійович Суворов;
  • Денис Володимирович Зенкін;
  • Марина Михайлівна Алексєєва;
  • Михайло Юрійович Гербер;
  • Антон Михайлович Іванов;
  • Кирило Олександрович Астрахань;
  • Анна Володимирівна Кулашова.

Обмеження щодо "Касперського" з боку Вашингтона

Kaspersky - це міжнародна компанія, заснована 1997 року в Росії, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення для забезпечення інформаційної безпеки. Основний продукт компанії - антивірус Kaspersky, який забезпечує захист від вірусів, троянів та інших шкідливих програм. 

Сьогодні стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена ввела повну заборону на використання програмного забезпечення "Лабораторії Касперського" через її зв'язки з Росією.

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