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США ввели санкции против руководства "Лаборатории Касперского"

Архивное фото: США ввели санкции против руководства "Лаборатории Касперского" (kaspersky trend az)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки решили ввести санкции против руководства "Лаборатории Касперского". Причиной этого стали риски в сфере кибербезопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин США.

Отмечается, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против двенадцати человек среди высшего руководства в АО "Лаборатория Касперского".

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон заявил, что эти действия подчеркивают приверженность США по обеспечению целостности киберпространства и защиты американских граждан от злонамеренных киберугроз.

Причиной этого стали связи "Лаборатории Касперсого" с российскими военными и разведывательными органами. Компания помогала российскому правительству в сфере киберразведки, что противоречит интересам национальной безопасности и внешней политики США. Под санкции попали:

  • Андрей Геннадиевич Тихонов;
  • Даниил Сергеевич Борщев;
  • Андрей Анатольевич Ефремов;
  • Игорь Геннадиевич Чекунов;
  • Андрей Петрович Духвалов;
  • Андрей Анатольевич Суворов;
  • Денис Владимирович Зенкин;
  • Марина Михайловна Алексеева;
  • Михаил Юрьевич Гербер;
  • Антон Михайлович Иванов;
  • Кирилл Александрович Астрахань;
  • Анна Владимировна Кулашова.

Ограничения по "Касперскому" со стороны Вашингтона

Kaspersky - это международная компания, основанная в 1997 году в России, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности. Основной продукт компании - антивирус Kaspersky, который обеспечивает защиту от вирусов, троянов и других вредоносных программ. 

Сегодня стало известно, что администрация президента США Джо Байдена ввела полный запрет на использование программного обеспечения "Лаборатории Касперского" из-за ее связей с Россией.

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