США ввели санкции против руководства "Лаборатории Касперского"
Соединенные Штаты Америки решили ввести санкции против руководства "Лаборатории Касперского". Причиной этого стали риски в сфере кибербезопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин США.
Отмечается, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против двенадцати человек среди высшего руководства в АО "Лаборатория Касперского".
Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон заявил, что эти действия подчеркивают приверженность США по обеспечению целостности киберпространства и защиты американских граждан от злонамеренных киберугроз.
Причиной этого стали связи "Лаборатории Касперсого" с российскими военными и разведывательными органами. Компания помогала российскому правительству в сфере киберразведки, что противоречит интересам национальной безопасности и внешней политики США. Под санкции попали:
- Андрей Геннадиевич Тихонов;
- Даниил Сергеевич Борщев;
- Андрей Анатольевич Ефремов;
- Игорь Геннадиевич Чекунов;
- Андрей Петрович Духвалов;
- Андрей Анатольевич Суворов;
- Денис Владимирович Зенкин;
- Марина Михайловна Алексеева;
- Михаил Юрьевич Гербер;
- Антон Михайлович Иванов;
- Кирилл Александрович Астрахань;
- Анна Владимировна Кулашова.
Ограничения по "Касперскому" со стороны Вашингтона
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Сегодня стало известно, что администрация президента США Джо Байдена ввела полный запрет на использование программного обеспечения "Лаборатории Касперского" из-за ее связей с Россией.
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