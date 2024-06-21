США ввели санкции против руководства "Лаборатории Касперского"

Соединенные Штаты Америки решили ввести санкции против руководства "Лаборатории Касперского". Причиной этого стали риски в сфере кибербезопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин США .

Отмечается, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против двенадцати человек среди высшего руководства в АО "Лаборатория Касперского".

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон заявил, что эти действия подчеркивают приверженность США по обеспечению целостности киберпространства и защиты американских граждан от злонамеренных киберугроз.

Причиной этого стали связи "Лаборатории Касперсого" с российскими военными и разведывательными органами. Компания помогала российскому правительству в сфере киберразведки, что противоречит интересам национальной безопасности и внешней политики США. Под санкции попали:

Андрей Геннадиевич Тихонов;

Даниил Сергеевич Борщев;

Андрей Анатольевич Ефремов;

Игорь Геннадиевич Чекунов;

Андрей Петрович Духвалов;

Андрей Анатольевич Суворов;

Денис Владимирович Зенкин;

Марина Михайловна Алексеева;

Михаил Юрьевич Гербер;

Антон Михайлович Иванов;

Кирилл Александрович Астрахань;

Анна Владимировна Кулашова.

Ограничения по "Касперскому" со стороны Вашингтона

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