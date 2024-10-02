США ввели санкції проти ізраїльтян з Західного берега за напади на палестинців

У вівторок, 1 жовтня, США ввели санкції проти Hilltop Youth, групи екстремістськи налаштованих поселенців на окупованому Ізраїлем Західному березі, які нападають на палестинців та їхнє майно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Крім того, Державний департамент ввів дипломатичні санкції щодо двох чоловіків — ізраїльського поселенця Ейтана Ярдені за його причетність до насильства щодо мирних жителів Західного берега, а також Авіхая Суісси, лідера групи "Ха-Шомер Йош", яка направляє молодих добровольців на ферми поселенців по всій території для силового протистояння палестинцям.

Санкції передбачають заморожування активів, заборону на поїздки та видачу віз. Вони запроваджуються на тлі різкого зростання насильства проти палестинців на Західному березі після початку війни між Ізраїлем та ХАМАС.

Палестинці повідомляють про словесні та фізичні напади, обмеження пересування та залякування з боку поселенців.

Міністерство фінансів США заявило, що Hilltop Youth скоїла вбивства та масові підпали. Правозахисні організації та палестинці стверджують, що угруповання стоїть за нападами на палестинські села у відповідь на ймовірні спроби перешкодити будівництву поселень.

AP повідомляє, що із практичним застосуванням санкцій можуть виникнути проблеми, оскільки група слабо організована та децентралізована. Крім того, міністр фінансів Ізраїлю раніше обіцяв вжити заходів у їхніх інтересах.

Раніше поселенці, які зазнали санкцій, розповідали агентству, що ці заходи не вплинули на їхні фінанси.

Hilltop Youth вже зіткнулася із санкціями з боку ЄС та Великобританії.

Представник Держдепартаменту Метью Міллер заявив, що "дії цих осіб сприяли створенню середовища, в якому процвітають насильство та нестабільність, їхні дії, колективні та індивідуальні, підривають мир, безпеку та стабільність на Західному березі".