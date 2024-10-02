США ввели санкции против израильтян с Западного берега за нападения на палестинцев
Во вторник, 1 октября, США ввели санкции против Hilltop Youth, группы экстремистски настроенных поселенцев на оккупированном Израилем Западном берегу, которые нападают на палестинцев и их имущество.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Кроме того, Государственный департамент ввел дипломатические санкции в отношении двух мужчин — израильского поселенца Эйтана Ярдени за его причастность к насилию в отношении мирных жителей Западного берега, а также Авихая Суиссы, лидера находящейся под санкциями группы "Ха-Шомер Йош", которая направляет молодых добровольцев на фермы поселенцев по всей территории для силового противостояния палестинцам.
Санкции предполагают заморозку активов, запрет на поездки и выдачу виз. Они вводятся на фоне резкого роста насилия против палестинцев на Западном берегу после начала войны между Израилем и ХАМАС.
Палестинцы сообщают о словесных и физических нападениях, ограничении передвижения и запугивании со стороны поселенцев.
Министерство финансов США заявило, что Hilltop Youth совершила убийства и массовые поджоги. Правозащитные организации и палестинцы утверждают, что группировка стоит за нападениями на палестинские деревни в ответ на предполагаемые попытки помешать строительству поселений.
AP сообщает, что с практическим применением санкций могут возникнуть проблемы, поскольку группа слабо организована и децентрализована. Кроме того, министр финансов Израиля ранее обещал предпринять действия в их интересах.
Ранее поселенцы, подвергшиеся санкциям, рассказывали агентству, что эти меры не оказали существенного влияния на их финансы.
Hilltop Youth уже столкнулась с санкциями со стороны ЕС и Великобритании.
Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что "действия этих лиц способствовали созданию среды, в которой процветают насилие и нестабильность, их действия, коллективные и индивидуальные, подрывают мир, безопасность и стабильность на Западном берегу".
Напомним, в апреле The New York Times сообщила, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций против одного или нескольких батальонов израильской армии, обвиняемых в нарушениях прав человека во время операций на Западном берегу реки Иордан.
В начале сентября сообщалось, что вооруженный мужчина из Иордании убил троих израильских мирных жителей на пограничном переходе моста Алленби на Западном берегу. Его ликвидировали силы безопасности Израиля.
Также в начале сентября демократы в Конгрессе присоединились к Организации Объединенных Наций, чтобы осудить убийство гражданки США на Западном берегу. Они призвали привлечь Израиль к ответственности на фоне роста напряженности из-за расширения поселений. По словам очевидцев, 26-летняя Айсенур Эзги Эйги была убита выстрелом в голову, который произвели израильские солдаты во время протеста против расширения поселений.
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