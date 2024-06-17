США ввели санкції проти громадянина України, який на кораблі постачав товари для хуситів

Зазначається, що сьогодні Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США розширило список санкцій щодо хуситів.

Під обмеження потрапили особи, які дозволили хуситам отримувати дохід і купувати низку матеріалів для виробництва сучасної зброї, яку вони зараз використовують для вчинення терористичних атак, що продовжуються, на комерційні судна.

Заступник міністра фінансів боротьби з тероризмом і фінансовою розвідкою Браян Нельсон повідомив, що постійні, невиборчі та безрозсудні напади хуситів на беззбройні комерційні судна стали можливими завдяки доступу до ключових компонентів, необхідних для виробництва їх ракет і дронів.

Що відомо про українця, проти якого запровадили санкції

При цьому в Мінфіні пояснили, що під санкції потрапили судно OTARIA під прапором Камеруну, яким управляє компанія Stellar Wave Marine LLC, що базується в ОАЕ, і капітаном якого є В'ячеслав Салига. Окремо у відомстві уточнили, що Салига є уродженцем міста Рені в Одеській області та є громадянином України.

Наразі OTARIA перевозить вантаж товарів на десятки мільйонів доларів. Салига ж наприкінці травня 2024 року займався навантаженням товарів та був пов'язаний із фінансистом-хуситом Саїдом аль-Джамалем. Щодо нього США вже вводили санкції.

Хусити атакують кораблі

Підтримуємо Іраном єменські хусити минулого року почали атакувати комерційні судна, які проходять у Червоному морі та Аденській протоці. У відповідь США очолили коаліцію країн, які почали проводити збройну операцію.

Проте атаки хуситів продовжуються досі. Нещодавно Центральне командування Збройних сил США повідомило, що хусити атакували українське судно Verbena двома протикорабельними крилатими ракетами в Аденській затоці.