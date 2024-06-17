США ввели санкции против гражданина Украины, который на корабле поставлял товары для хуситов

Отмечается, что сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США расширило список санкций в отношении хуситов.

Под ограничения попали лица, которые позволили хуситам получать доход и покупать ряд материалов для производства современного оружия, которое они сейчас используют для совершения продолжающихся террористических атак на коммерческие суда.

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон сообщил, что постоянные, неизбирательные и безрассудные нападения хуситов на безоружные коммерческие суда стали возможны благодаря доступу к ключевым компонентам, необходимым для производства их ракет и дронов.

Что известно об украинце, против которого ввели санкции

При этом в Минфине пояснили, что под санкции попали судно OTARIA под флагом Камеруна, которым управляет базирующаяся в ОАЭ компания Stellar Wave Marine LLC и капитаном которого является Вячеслав Салыга. Отдельно в ведомстве уточнили, что Салыга является уроженцем Рени в Одесской области и является гражданином Украины.

В настоящее время OTARIA перевозит груз товаров на десятки миллионов долларов. Салыга же в конце мая 2024 года занимался погрузкой товаров и был связан с финансистом-хуситом Саидом аль-Джамалем. В его отношении США уже вводили санкции.

Хуситы атакуют корабли

Поддерживаемым Ираном йеменские хуситы в прошлом году начали атаковать коммерческие суда, которые проходят в Красном море и Аденском проливе. В ответ США возглавили коалицию стран, которые начали проводить вооруженную операцию.

Однако атаки хуситов продолжаются до сих пор. Недавно Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что хуситы атаковали украинское судно Verbena двумя противокорабельными крылатыми ракетами в Аденском заливе.