ua ru
Чт, 22 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США ввели санкції проти 10 російських компаній

Новость на русском →
Четвер 22 грудня 2022 18:04
США ввели санкції проти 10 російських компаній Фото: США ввели санкції проти 10 російських компаній (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки поповнили санкційний список щодо Росії та ввели обмеження проти ще 10 юридичних осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів США.

Під санкції потрипили 10 російських компаній, а саме:

  • концерн "Моринформсистема-Агат";
  • центральний НДІ конструкційних матеріалів "Прометей";
  • аккамулятрона компанія "Ригель";
  • центральний НДІ суднового машинобудування;
  • концерн "Науково-виробниче об'єднання "Аврора";
  • концерн "ЦНДІ "Электроприбор";
  • АТ "Обуховское";
  • АТ "Морские навигационные системы";
  • Інститут океанології РАН імені Ширшова;
  • ТОВ "Компания Технополь".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Міністерство торгівлі США вводить нові санкції проти приватної воєнної компанії "Вагнера".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Зеленський виступив у Конгресі США: про що говорив президент
Зеленський виступив у Конгресі США: про що говорив президент
DAILY
Афери під час війни. Як шахраї наживаються на українцях і що кажуть у Нацполіції
Юлія Акимовакоресподент Афери під час війни. Як шахраї наживаються на українцях і що кажуть у Нацполіції