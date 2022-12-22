США ввели санкції проти 10 російських компаній
Фото: США ввели санкції проти 10 російських компаній (Getty Images)
Сполучені Штати Америки поповнили санкційний список щодо Росії та ввели обмеження проти ще 10 юридичних осіб.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів США.
Під санкції потрипили 10 російських компаній, а саме:
- концерн "Моринформсистема-Агат";
- центральний НДІ конструкційних матеріалів "Прометей";
- аккамулятрона компанія "Ригель";
- центральний НДІ суднового машинобудування;
- концерн "Науково-виробниче об'єднання "Аврора";
- концерн "ЦНДІ "Электроприбор";
- АТ "Обуховское";
- АТ "Морские навигационные системы";
- Інститут океанології РАН імені Ширшова;
- ТОВ "Компания Технополь".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Міністерство торгівлі США вводить нові санкції проти приватної воєнної компанії "Вагнера".
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