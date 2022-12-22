США ввели санкції проти 10 російських компаній

Сполучені Штати Америки поповнили санкційний список щодо Росії та ввели обмеження проти ще 10 юридичних осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів США.

Під санкції потрипили 10 російських компаній, а саме:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Міністерство торгівлі США вводить нові санкції проти приватної воєнної компанії "Вагнера".

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