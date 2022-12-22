ua ru
Чт, 22 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США ввели санкции против 10 российских компаний

Новина українською →
Четверг 22 декабря 2022 18:04
США ввели санкции против 10 российских компаний Фото: США ввели санкции против 10 российских компаний (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки пополнили санкционный список в отношении России и ввели ограничения против еще 10 юридических лиц.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.

Под санкции подверглись 10 российских компаний, а именно:

  • концерн "Моринформсистема-Агат";
  • центральный НИИ конструкционных материалов "Прометей";
  • аккамуляторная компания "Ригель";
  • центральный НИИ судового машиностроения;
  • концерн "Научно-производственное объединение "Аврора";
  • концерн "ЦНИИ "Электроприбор";
  • АО "Обуховское";
  • АО "Морские навигационные системы";
  • Институт океанологии РАН имени Ширшова;
  • ООО "Компания Технополь".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Министерство торговли США вводит новые санкции против частной военной компании "Вагнера".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Зеленский выступил в Конгрессе США: о чем говорил президент
Зеленский выступил в Конгрессе США: о чем говорил президент
DAILY
Аферы во время войны. Как мошенники наживаются на украинцах и что говорят в Нацполиции
Юлия Акимовакорреспондент Аферы во время войны. Как мошенники наживаются на украинцах и что говорят в Нацполиции