США ввели санкции против 10 российских компаний

Соединенные Штаты Америки пополнили санкционный список в отношении России и ввели ограничения против еще 10 юридических лиц.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.

Под санкции подверглись 10 российских компаний, а именно: концерн "Моринформсистема-Агат";

центральный НИИ конструкционных материалов "Прометей";

аккамуляторная компания "Ригель";

центральный НИИ судового машиностроения;

концерн "Научно-производственное объединение "Аврора";

концерн "ЦНИИ "Электроприбор";

АО "Обуховское";

АО "Морские навигационные системы";

Институт океанологии РАН имени Ширшова;

ООО "Компания Технополь".