США ввели санкции против 10 российских компаний
Фото: США ввели санкции против 10 российских компаний (Getty Images)
Соединенные Штаты Америки пополнили санкционный список в отношении России и ввели ограничения против еще 10 юридических лиц.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.
Под санкции подверглись 10 российских компаний, а именно:
- концерн "Моринформсистема-Агат";
- центральный НИИ конструкционных материалов "Прометей";
- аккамуляторная компания "Ригель";
- центральный НИИ судового машиностроения;
- концерн "Научно-производственное объединение "Аврора";
- концерн "ЦНИИ "Электроприбор";
- АО "Обуховское";
- АО "Морские навигационные системы";
- Институт океанологии РАН имени Ширшова;
- ООО "Компания Технополь".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Министерство торговли США вводит новые санкции против частной военной компании "Вагнера".
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