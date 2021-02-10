США вводят санкции против руководителей переворота в Мьянме

Президент США Джо Байден заявил о подписании указа, который позволяет немедленно ввести персональные санкции против Мьянмы. В санкционный список попадут причастные к военному перевороту в стране.

Об этом шла речь на брифинге Байдена .

По словам Байдена, санкции введут против военных лидеров Мьянмы, которые руководили переворотом, и их окружения.

"Сегодня я подписал новый указ, что позволяет нам немедленно ввести санкции против военных лидеров, которые руководили переворотом, против их бизнес-интересов и близких родственников", - сказал президент США.

Байден пообещал, что на этой неделе США определят первые цели будущих санкций, а также упомянул усиление экспортного контроля в отношении Мьянмы и заморозку американских активов в стране.