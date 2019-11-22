В США приговорили российского хакера

Фото: Станислав Лисов (twitter.com)

Россиянина приговорили к 4 годам лишения свободы

В Соединенных Штатах Америки объявили приговор российскому программисту Станиславу Лисову, которого обвиняют в совершении хакерских атак. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, Федеральный суд Нью-Йорка принял решение арестовать Лисова на 4 года. Накануне Лисов признал вину в сговоре с целью осуществления хакерских атак.

Отмечается, что судья согласилась уменьшить срок заключения Лисова на 15 процентов "за хорошее поведение", а также с учетом того, что ранее он уже находился под арестом в Испании и США. Также россиянин должен выплатить штраф в размере 50 тысяч долларов, а также 480 тысяч долларов компенсации пострадавшим.

Кроме того, после выхода из тюрьмы Лисова депортируют в Россию.

Напомним, ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины экстрадировала в США гражданина Литвы, которого подозревают в совершении 10 транснациональных киберпреступлений. Злоумышленник был задержан украинскими правоохранителями в октябре этого года.

Также РБК-Украина писало, что корпорация Microsoft обнаружила следы деятельности предполагаемых российских хакеров, жертвами которых стали по меньшей мере 16 спортивных и антидопинговых организаций на трех континентах.