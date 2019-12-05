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США ввели санкції проти Росії за кіберзлочини

Новини » Політика     05.12.2019 - 17:30
США ввели санкції проти Росії за кіберзлочини
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Під санкції потрапили компані, пов'язані з угрупованням Evil Corp

Міністерство фінансів США ввело санкції проти семи російських компаній, пов'язаних з хакерської угрупованням Evil Corp. Про це йдеться в повідомленні на сайті американського Мінфіну.

Повідомляється, що Мінфін США прийняв заходи проти російської киберпреступной організації Evil Corp, яка поширює шкідливе ПЗ Dridex. За даними американської сторони, дане ПЗ використовувалася для зараження комп'ютерів і збору даних сотень банків та фінансових установ у більш ніж 40 країнах, що призвело до розкрадання понад 100 млн доларів.

Під санкції потрапили росіяни Максим Якубець та Ігор Турашев, і Держдеп оголосив про винагороду в розмірі 5 млн доларів за інформацію, яка приведе до їх затримання. Всього санкції введено проти семи компаній і 16 осіб, серед яких є громадяни Росії, України, Узбекистану, Молдови, Греції, Ізраїлю та Іспанії.

Нагадаємо, раніше в США засудили російського хакера Станіслава Лісова до 4 років в'язниці за участь в хакерських атаках. Росіянин має виплатити штраф у розмірі 50 тис. доларів, а також 480 тис. доларів компенсації постраждалим.

До цього в жовтні Microsoft виявила нові кібератаки хакерів з Росії.

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