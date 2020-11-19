США ввели санкции против России из-за эксплуатации рабочих из КНДР

Соединенные Штаты объявил о введении санкций против российской компании, а также северокорейской компании, которая работает в России. Такое решение было принято в связи с незаконным использованием рабочей силы из КНДР на российских объектах.

Об этом сообщает Министерство финансов США.

Ограничения введены против российской строительной компании Mokran LLC, а также северокорейской корпорации Korea Cholsan General Trading Corporation.

Решение было принято на основании целого ряда указов президента, а также законодательных актов, принятых Конгрессом Соединенных Штатов, которые требуют наказания причастных к эксплуатации людей из Северной Кореи. Они приносят существенный доход режиму в Пхеньяне.

"Северная Корея имеет давнюю историю эксплуатации своих граждан, отправляя их в дальние страны для работы в изнурительных условиях для финансовой поддержки Пхеньяна и его программ по вооружению", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Напомним, ранее США ввело санкции против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики.

Кроме того, Госдепартамент США объявил о решении расширить в ближайшее время санкции против газопровода "Северный поток - 2". Россию призывают отказаться от использования своих энергоресурсов для давления на другие страны.