UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США ввели санкции против правления одного из крупнейших банков России

Фото: санкции против России расширили на крупнейший банк (коллаж РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Соединенные Штаты Америки (США) расширили санкции против России, внеся в список членов правления "Совкомбанка". Это один из крупнейших частных банков на территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепа США.

Сообщается, что в рамках расширения санкций против России в черный список войдут еще несколько представителей российской элиты, включая их имущество и членов семей.

"Примечательно, что в него войдут 17 членов правления ПАО "Совкомбанк", внесенного в санкционный список юридических лиц. Эти руководители присоединяются к растущему списку лиц, связанных с заблокированными российскими финансовыми учреждениями, которые теперь также попадают под санкции США", - говорится в сообщении.

Отметим, "Совкомбанк" относится к системно значимым банкам, занимает 9-е место по размеру активов среди российских банков по итогам 2020 года. Санкции означают полную заморозку активов и отключение от системы межбанковских платежей SWIFT.

Напомним, ранее Вашингтон ввел санкции против оборонной базы Российской Федерации, депутатов Госдумы и директора "Сбербанка".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиСанкции против РоссииВойна России против Украины