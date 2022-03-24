RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США ввели санкції проти правління одного з найбільших банків Росії

Фото: санкції проти Росії розширили на найбільший банк (колаж РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Сполучені Штати Америки (США) розширили санкції проти Росії, внісши до списку членів правління "Совкомбанку". Це один з найбільших приватних банків на території РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепу США.

Повідомляється, що в рамках розширення санкцій проти Росії в чорний список увійдуть ще кілька представників російської еліти, включаючи їх майно і членів сімей.

"Примітно, що до нього увійдуть 17 членів правління ПАТ "Совкомбанк", внесеного до списку санкцій юридичних осіб. Ці керівники приєднуються до зростаючого списку осіб, пов'язаних із заблокованими російськими фінансовими установами, які тепер також потрапляють під санкції США", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, "Совкомбанк" відноситься до системно значущих банків, займає 9-е місце за розміром активів серед російських банків за підсумками 2020 року. Санкції означають повну заморозку активів і відключення від системи міжбанківських платежів SWIFT.

Нагадаємо, раніше Вашингтон ввів санкції проти оборонної бази Російської Федерації, депутатів Держдуми і директора "Сбербанку".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиСанкції проти РосіїВійна Росії проти України