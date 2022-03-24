США ввели санкции против правления одного из крупнейших банков России

Соединенные Штаты Америки (США) расширили санкции против России, внеся в список членов правления "Совкомбанка". Это один из крупнейших частных банков на территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепа США .

Сообщается, что в рамках расширения санкций против России в черный список войдут еще несколько представителей российской элиты, включая их имущество и членов семей.

"Примечательно, что в него войдут 17 членов правления ПАО "Совкомбанк", внесенного в санкционный список юридических лиц. Эти руководители присоединяются к растущему списку лиц, связанных с заблокированными российскими финансовыми учреждениями, которые теперь также попадают под санкции США", - говорится в сообщении.

Отметим, "Совкомбанк" относится к системно значимым банкам, занимает 9-е место по размеру активов среди российских банков по итогам 2020 года. Санкции означают полную заморозку активов и отключение от системы межбанковских платежей SWIFT.