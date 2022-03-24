ru ua
Чт, 24 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США ввели санкции против правления одного из крупнейших банков России

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 24 марта 2022 16:28
США ввели санкции против правления одного из крупнейших банков России Фото: санкции против России расширили на крупнейший банк (коллаж РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Соединенные Штаты Америки (США) расширили санкции против России, внеся в список членов правления "Совкомбанка". Это один из крупнейших частных банков на территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепа США.

Сообщается, что в рамках расширения санкций против России в черный список войдут еще несколько представителей российской элиты, включая их имущество и членов семей.

"Примечательно, что в него войдут 17 членов правления ПАО "Совкомбанк", внесенного в санкционный список юридических лиц. Эти руководители присоединяются к растущему списку лиц, связанных с заблокированными российскими финансовыми учреждениями, которые теперь также попадают под санкции США", - говорится в сообщении.

Отметим, "Совкомбанк" относится к системно значимым банкам, занимает 9-е место по размеру активов среди российских банков по итогам 2020 года. Санкции означают полную заморозку активов и отключение от системы межбанковских платежей SWIFT.

Напомним, ранее Вашингтон ввел санкции против оборонной базы Российской Федерации, депутатов Госдумы и директора "Сбербанка".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Санкции против России Война России против Украины
NEWS
29-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
29-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Марина Лазебная: Каждый для себя должен решить, хочет ли он быть беженцем в чужой стране
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Марина Лазебная: Каждый для себя должен решить, хочет ли он быть беженцем в чужой стране