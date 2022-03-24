США ввели санкції проти правління одного з найбільших банків Росії

Сполучені Штати Америки (США) розширили санкції проти Росії, внісши до списку членів правління "Совкомбанку". Це один з найбільших приватних банків на території РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепу США .

Повідомляється, що в рамках розширення санкцій проти Росії в чорний список увійдуть ще кілька представників російської еліти, включаючи їх майно і членів сімей.

"Примітно, що до нього увійдуть 17 членів правління ПАТ "Совкомбанк", внесеного до списку санкцій юридичних осіб. Ці керівники приєднуються до зростаючого списку осіб, пов'язаних із заблокованими російськими фінансовими установами, які тепер також потрапляють під санкції США", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, "Совкомбанк" відноситься до системно значущих банків, займає 9-е місце за розміром активів серед російських банків за підсумками 2020 року. Санкції означають повну заморозку активів і відключення від системи міжбанківських платежів SWIFT.