"Северный поток-2" лишился поддержки фонда, созданного для обхода санкций

Немецкий Фонд защиты климата и окружающей среды (Stiftung Klima- und Umweltschutz MV) отказался от поддержки российского газопровода "Северный поток-2". Он был создан, чтобы помочь проекту обойти санкции США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NDR .

Как заявил глава фонда и бывший премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Эрвин Зеллеринг (СДПГ), организация не будет поддерживать "Северный поток-2" после прекращения его сертификации.

"Совет директоров согласился, что теперь мы должны принять во внимание это развитие событий и что мы, как фонд, больше не связаны мандатом, который парламент земли дал нам в прямо оговоренным уставом пункте, что, несмотря на санкции США, хотят внести свой вклад в завершение строительства трубопровода", - отметил он.

Он также подчеркнул, что все деловые операции были приостановлены со вчерашнего вечера.