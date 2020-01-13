США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка

Соединенные Штаты Америки (США) ввели санкции против молдавского олигарха и бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка. Об этом в Twitter сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

В частности, Помпео отметил, что коррумпированные действия Плахотнюка подорвали верховенство закона и серьезно навредили независимости демократических институтов в Молдове.

"Сегодня я публично обвиняю его. США поддерживают Молдову в борьбе с коррупцией", - отметил Помпео.

Напомним, Плахотнюк покинул Молдову в июне после отставки правительства Павла Филипа на фоне политического кризиса после того, как Партия социалистов и проевропейский блок Acum объединились против Демократической партии.

Вскоре новый министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе заявил, что обратится за поддержкой в расследовании к международным следственным органам, включая ФБР. Молдавское следствие подозревает его в отмывании средств в особо крупных размерах, Антикоррупционная прокуратура арестовала его счета и капитал в нескольких компаниях.

По данным следствия, Плахотнюк создал схему отмывания преступных доходов: через ряд посреднических фирм он пропустил 18 млн долларов и 3,5 млн евро. Кроме того, в рамках параллельного расследования установлено, что через один из офшоров Плахотнюка подконтрольным фирмам перечислили еще более 7,3 млн долларов и почти 2 млн евро.