США ввели санкции против Китая из-за нарушения автономии Тибета

Соединенные Штаты Америки вводят санкции в отношении представителей китайского правительства и Коммунистической партии Китая. Ограничения вводят из-за нарушения автономии Тибета со стороны Китая.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает Reuters.

По словам Помпео, китайское правительство ограничивает доступ американских дипломатов, журналистов и туристов к территории автономного Тибета.

Он подчеркнул, что этот доступ является очень важным для стабильности в регионе, учитывая нарушения прав человека в Китае и неспособность Пекина предотвратить ухудшение состояния окружающей среды вблизи главных рек Азии.

"Сегодня я объявляю о визовых ограничениях для правительства Китая и должностных лиц Коммунистической партии КНР, которые намерены участвовать в разработке и осуществлении политики по ограничению доступа иностранцев к районам Тибета", - объявил Помпео.

Тибет - это автономный район на юго-западе Китая. Тибет имеет собственное Народное правительство и Народный конгресс, но контролирует политические процессы в районе Коммунистическая партия. В 1912 году Тибет получил независимость, однако в 1951 году Китай восстановил свое правление. Автономию этот район получил в 1965 году.

Напомним, ранее Сенат США одобрил санкции против Китая из-за нарушения автономии Гонконга.

Санкции ввели после принятия парламентом Китая закона о национальной безопасности Гонконга.