США ввели санкции против иранских компаний за киберпреступность

Министерство финансов США ввело санкции против десяти человек и двух организаций в Иране из-за их злонамеренной активности в киберпространстве с использованием программ-вымогателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства финансов США.

"Преступники, использующие программы-вымогатели и другие уголовные субъекты, действующие в киберпространстве – независимо от происхождения или места расположения – атакуют предприятия и критически важную инфраструктуру по всему миру и представляют непосредственную угрозу физической безопасности и экономике Соединенных Штатов и других стран" , - заявил заместитель министра финансов США по вопросам противодействия терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон.

Все лица и организации, против которых введены санкции США, связаны с Корпусом стражей исламской революции.