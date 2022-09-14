RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США ввели санкції проти іранських компаній за кіберзлочинність

Фото: США ввели санкції проти іранських компаній (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міністерство фінансів США ввело санкції проти десяти осіб і двох організацій в Ірані через їх зловмисну активність в кіберпросторі з використанням програм-вимагачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства фінансів США.

"Злочинці, які використовують програми-вимагачі та інші кримінальні суб'єкти, що діють в кіберпросторі – незалежно від походження або місця розташування – атакують підприємства і критично важливу інфраструктуру по всьому світу і становлять безпосередню загрозу фізичній безпеці та економіці Сполучених Штатів та інших країн" , - заявив заступник міністра фінансів США з питань протидії тероризму і фінансовій розвідці Брайан Нельсон.

Всі особи і організації, проти яких введені санкції США, пов'язані з Корпусом Вартових Ісламської революції.

Раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти Міністерства розвідки і безпеки Ірану. Також до списку санкцій потрапив глава відомства Ісмаїл Хатіб.

Також стало відомо, що Сполучені Штати ввели санкції щодо трьох іранських компаній, які виробляють ударні безпілотники на замовлення російської армії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиСанкції проти Ірану