США ввели санкции против иранских компаний за киберпреступность
Министерство финансов США ввело санкции против десяти человек и двух организаций в Иране из-за их злонамеренной активности в киберпространстве с использованием программ-вымогателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства финансов США.
"Преступники, использующие программы-вымогатели и другие уголовные субъекты, действующие в киберпространстве – независимо от происхождения или места расположения – атакуют предприятия и критически важную инфраструктуру по всему миру и представляют непосредственную угрозу физической безопасности и экономике Соединенных Штатов и других стран" , - заявил заместитель министра финансов США по вопросам противодействия терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон.
Все лица и организации, против которых введены санкции США, связаны с Корпусом стражей исламской революции.
Ранее сообщалось, что США ввели санкции против Министерства разведки и безопасности Ирана. Также в санкционный список попал глава ведомства Исмаил Хатиб.
Также стало известно, что Соединенные Штаты ввели санкции в отношении трех иранских компаний, которые производят ударные беспилотники по заказу российской армии.
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