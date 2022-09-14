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США ввели санкции против иранских компаний за киберпреступность

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Вашингтон, Среда 14 сентября 2022 21:15
США ввели санкции против иранских компаний за киберпреступность Фото: США ввели санкции против иранских компаний (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министерство финансов США ввело санкции против десяти человек и двух организаций в Иране из-за их злонамеренной активности в киберпространстве с использованием программ-вымогателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства финансов США.

"Преступники, использующие программы-вымогатели и другие уголовные субъекты, действующие в киберпространстве – независимо от происхождения или места расположения – атакуют предприятия и критически важную инфраструктуру по всему миру и представляют непосредственную угрозу физической безопасности и экономике Соединенных Штатов и других стран" , - заявил заместитель министра финансов США по вопросам противодействия терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон.

Все лица и организации, против которых введены санкции США, связаны с Корпусом стражей исламской революции.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против Министерства разведки и безопасности Ирана. Также в санкционный список попал глава ведомства Исмаил Хатиб.

Также стало известно, что Соединенные Штаты ввели санкции в отношении трех иранских компаний, которые производят ударные беспилотники по заказу российской армии.

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Соединенные Штаты Америки Санкции против Ирана
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