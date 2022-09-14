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США ввели санкції проти іранських компаній за кіберзлочинність

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Вашингтон, Середа 14 вересня 2022 21:15
США ввели санкції проти іранських компаній за кіберзлочинність Фото: США ввели санкції проти іранських компаній (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міністерство фінансів США ввело санкції проти десяти осіб і двох організацій в Ірані через їх зловмисну активність в кіберпросторі з використанням програм-вимагачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства фінансів США.

"Злочинці, які використовують програми-вимагачі та інші кримінальні суб'єкти, що діють в кіберпросторі – незалежно від походження або місця розташування – атакують підприємства і критично важливу інфраструктуру по всьому світу і становлять безпосередню загрозу фізичній безпеці та економіці Сполучених Штатів та інших країн" , - заявив заступник міністра фінансів США з питань протидії тероризму і фінансовій розвідці Брайан Нельсон.

Всі особи і організації, проти яких введені санкції США, пов'язані з Корпусом Вартових Ісламської революції.

Раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти Міністерства розвідки і безпеки Ірану. Також до списку санкцій потрапив глава відомства Ісмаїл Хатіб.

Також стало відомо, що Сполучені Штати ввели санкції щодо трьох іранських компаній, які виробляють ударні безпілотники на замовлення російської армії.

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Сполучені Штати Америки Санкції проти Ірану
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