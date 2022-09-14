США ввели санкції проти іранських компаній за кіберзлочинність

Міністерство фінансів США ввело санкції проти десяти осіб і двох організацій в Ірані через їх зловмисну активність в кіберпросторі з використанням програм-вимагачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства фінансів США.

"Злочинці, які використовують програми-вимагачі та інші кримінальні суб'єкти, що діють в кіберпросторі – незалежно від походження або місця розташування – атакують підприємства і критично важливу інфраструктуру по всьому світу і становлять безпосередню загрозу фізичній безпеці та економіці Сполучених Штатів та інших країн" , - заявив заступник міністра фінансів США з питань протидії тероризму і фінансовій розвідці Брайан Нельсон.

Всі особи і організації, проти яких введені санкції США, пов'язані з Корпусом Вартових Ісламської революції.