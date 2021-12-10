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США ввели санкции против двух китайских чиновников за нарушение прав человека

Автор: Наталья Скороход

США ввели санкции против двух чиновников Китая. Их обвиняют в "серьезных нарушениях прав человека" в отношении уйгурского мусульманского меньшинства в северо-западном районе Синьцзяна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Решение о введении санкций в отношении китайских чиновников было принято Министерством финансов США 10 декабря.

В заявлении Министерства финансов США говорится, что

США также наложило санкции на компанию SenseTime, специалиста по распознаванию лиц. Компанию обвиняют в слежке за полицией в Синьцзяне.

Напомним о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине. К бойкоту присоединилась Канада, как заявил Трюдо.

Ранее сообщалось, что США готовят санкции перед саммитом за демократию. Они коснуться лиц, которые причастны к нарушению прав человека, подрыву демократии, коррупции.

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