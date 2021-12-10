США ввели санкції проти двох китайських чиновників за порушення прав людини

США ввели санкції проти двох чиновників Китаю. Їх звинувачують у "серйозних порушеннях прав людини" відносно уйгурської мусульманської меншини в північно-західному районі Сіньцзяну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Рішення про введення санкцій щодо китайських чиновників було прийнято Міністерством фінансів США 10 грудня.
У заяві Міністерства фінансів США йдеться, що
США також наклало санкції на компанію SenseTime, фахівця з розпізнавання осіб. Компанію звинувачують у стеженні за поліцією в Сіньцзяні.
Нагадаємо про дипломатичний бойкот Олімпіади в Пекіні. До бойкоту приєдналася Канада, як заявив Трюдо.
Раніше повідомлялося, що США готують санкції перед самітом за демократію. Вони стосуються осіб, які причетні до порушення прав людини, підриву демократії, корупції.