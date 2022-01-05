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США ввели санкции против члена президиума Боснии и Герцеговины Додика

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США, Среда 05 января 2022 17:18
США ввели санкции против члена президиума Боснии и Герцеговины Додика Фото: Милорад Додик-член президиума Боснии и Герцеговины (facebook.com tgrthabertv)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство финансов США ввело санкции против Милорада Додика, который является членом Президиума Боснии и Герцеговины. Додик представляет сербов в боснийском президиуме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минфина США.

Как пояснили в Минфине США, Додик попал под американские санкции из-за своей коррупционной деятельности, а также попытки подорвать стабильность в Боснии и Герцеговине и всем регионе.

"Дестабилизирующая коррупционная деятельность Додика и попытки демонтировать мирные соглашения, мотивированные его собственными интересами, угрожают стабильности Биг И всего региона. США без колебаний будут действовать против тех, кто занимается коррупцией, дестабилизацией и расколом за счет собственного народа", - сказал заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

Напомним, Додик пытается воспользоваться политическим кризисом в Боснии и Герцеговине для вывода Республики Сербской из ее состава. Больше читайте в материале РБК-Украина "Боснийский кризис. Начнется ли новая война на Балканах".

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