США ввели санкции против члена президиума Боснии и Герцеговины Додика

Министерство финансов США ввело санкции против Милорада Додика, который является членом Президиума Боснии и Герцеговины. Додик представляет сербов в боснийском президиуме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минфина США .

Как пояснили в Минфине США, Додик попал под американские санкции из-за своей коррупционной деятельности, а также попытки подорвать стабильность в Боснии и Герцеговине и всем регионе.

"Дестабилизирующая коррупционная деятельность Додика и попытки демонтировать мирные соглашения, мотивированные его собственными интересами, угрожают стабильности Биг И всего региона. США без колебаний будут действовать против тех, кто занимается коррупцией, дестабилизацией и расколом за счет собственного народа", - сказал заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.