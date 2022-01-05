США ввели санкції проти члена президії Боснії і Герцеговини Додіка

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Мілорада Додіка, який є членом президії Боснії і Герцеговини. Додік представляє сербів в боснійській президії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мінфіну США .

Як пояснили в Мінфіні США, Додік потрапив під американські санкції через свою корупційну діяльність, а також спроби підірвати стабільність в Боснії і Герцеговині та всьому регіоні.

"Дестабілізуюча корупційна діяльність Додіка та спроби демонтувати мирні угоди, мотивовані його власними інтересами, загрожують стабільності БіГ та всього регіону. США без вагань діятимуть проти тих, хто займається корупцією, дестабілізацією та розколом за рахунок власного народу", - сказав заступник міністра фінансів з питань тероризму і фінансової розвідки Браян Нельсон.