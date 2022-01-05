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США ввели санкції проти члена президії Боснії і Герцеговини Додіка

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США, Середа 05 січня 2022 17:18
США ввели санкції проти члена президії Боснії і Герцеговини Додіка Фото: Мілорад Додік, член президії Боснії і Герцеговини (facebook.com tgrthabertv)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Мілорада Додіка, який є членом президії Боснії і Герцеговини. Додік представляє сербів в боснійській президії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мінфіну США.

Як пояснили в Мінфіні США, Додік потрапив під американські санкції через свою корупційну діяльність, а також спроби підірвати стабільність в Боснії і Герцеговині та всьому регіоні.

"Дестабілізуюча корупційна діяльність Додіка та спроби демонтувати мирні угоди, мотивовані його власними інтересами, загрожують стабільності БіГ та всього регіону. США без вагань діятимуть проти тих, хто займається корупцією, дестабілізацією та розколом за рахунок власного народу", - сказав заступник міністра фінансів з питань тероризму і фінансової розвідки Браян Нельсон.

Нагадаємо, Додік намагається скористатися політичною кризою в Боснії і Герцеговині для виведення Республіки Сербської з її складу. Більше читайте в матеріалі РБК-Україна "Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах".

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