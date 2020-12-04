США ввели санкции против чиновников Китая

Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)

Соединенные Штаты ввели визовые ограничения для ряда чиновников Китая. Их подозревают в угрозах различным людям, не разделяющим политику Пекина.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в Twitter.

В частности, санкции были введены против должностных лиц департамента Единого фронта Китая.

"Мы призываем КНР прекратить использование принуждения для подавления свободы слова", - написал Помпео.

Напомним, ранее Палата представителей США проголосовала за законопроект относительно ограничений в отношении китайских компаний. Согласно законопроекту, иностранный бизнес должен предоставлять отчетности регуляторам Соединенных Штатов.

Кроме того, США ранее ввели санкции против 11 гонконгских чиновников за содействие в ограничении автономии Гонконга. Под санкции попала глава автономного региона Керри Лам.

Добавим, что пакет санкций против Китая принял Совет Евросоюза; ограничения, в частности, касаются экспорта оборудования и технологий, которые могут применяться для репрессий.