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США ввели санкции против чиновников Китая

Вашингтон, Пятница 04 декабря 2020 21:09
США ввели санкции против чиновников Китая
Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты ввели визовые ограничения для ряда чиновников Китая. Их подозревают в угрозах различным людям, не разделяющим политику Пекина.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в Twitter.

В частности, санкции были введены против должностных лиц департамента Единого фронта Китая.

"Мы призываем КНР прекратить использование принуждения для подавления свободы слова", - написал Помпео.

Напомним, ранее Палата представителей США проголосовала за законопроект относительно ограничений в отношении китайских компаний. Согласно законопроекту, иностранный бизнес должен предоставлять отчетности регуляторам Соединенных Штатов.

Кроме того, США ранее ввели санкции против 11 гонконгских чиновников за содействие в ограничении автономии Гонконга. Под санкции попала глава автономного региона Керри Лам.

Добавим, что пакет санкций против Китая принял Совет Евросоюза; ограничения, в частности, касаются экспорта оборудования и технологий, которые могут применяться для репрессий.

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