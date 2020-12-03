Конгресс США одобрил ограничения против китайских компаний

Фото: Конгресс США (roskam.house.gov)

Палата представителей США единогласно проголосовала за законопроект, в котором содержатся ограничения в отношении китайских компаний. Согласно законопроекту, иностранный бизнес должен предоставлять отчетности регуляторам США.

Об этом сообщает Reuters.

Документ, в случае принятия, может привести к тому, что с американского фондового рынка может быть выведен ряд китайских фирм.

При этом ограничения законопроекта касаются любых иностранных компаний, однако авторы уточнили, что при создании преимущественно ориентировались на китайский рынок.

Так, в документе предусмотрено требование, согласно которому котирующихся на американских биржах компании должны подтверждать то, что их не контролируют иностранные власти. Также предполагается, что все компании будут проходить аналогичные для американских фирм нормы аудита.

Напомним, Соединенные Штаты Америки ранее ввели санкции против 11 гонконгских чиновников за содействие в ограничении автономии Гонконга. Под санкции попала глава автономного региона Керри Лам.

Ранее пакет санкций против Китая принял Совет Евросоюза; ограничения, в частности, касаются экспорта оборудования и технологий, которые могут применяться для репрессий.