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США ввели санкции против бывшего главы Конституционного суда Украины Тупицкого

Автор: Дмитрий Кузнецов

США ввели санкции против бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Ограничения также введены в отношении его супруги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госдепартамента США.

Как поясняется в заявлении Госдепа, санкции против Тупицкого введены за "серьезные коррупционные действия", включая получение взятки во время работы в судебной системе Украины.

В санкционном списке также упоминается супруга бывшего судьи - Ольга Тупицкая. Отмечается, что она фигурировала в этой схеме.

Напомним, в декабре 2020 президент Владимир Зеленский отстранил Тупицкого от должности главы КСУ.

Отметим, в ноябре 2021 года Зеленский назначил двух новых судей КСУ вместо Тупицкого и Александра Касминина.

Как сообщало РБК-Украина, в отношении Тупицкого в Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе связанных с коррупцией.

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Конституционный суд УкраиныСоединенные Штаты АмерикиГосударственный департамент США