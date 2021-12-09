США ввели санкции против бывшего главы Конституционного суда Украины Тупицкого

США ввели санкции против бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Ограничения также введены в отношении его супруги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госдепартамента США .

Как поясняется в заявлении Госдепа, санкции против Тупицкого введены за "серьезные коррупционные действия", включая получение взятки во время работы в судебной системе Украины.

В санкционном списке также упоминается супруга бывшего судьи - Ольга Тупицкая. Отмечается, что она фигурировала в этой схеме.