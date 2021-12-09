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США ввели санкції проти колишнього голови Конституційного Суду України Тупицького

Автор: Дмитрий Кузнецов

США ввели санкції проти колишнього голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького. Обмеження також запроваджено щодо його дружини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держдепартаменту США.

Як пояснюється у заяві Держдепу, санкції проти Тупицького запроваджено за "серйозні корупційні дії", включаючи отримання хабаря під час роботи у судовій системі України.

У списку санкцій також згадується дружина колишнього судді - Ольга Тупицька. Зазначається, що вона фігурувала у цій схемі.

Нагадаємо, у грудні 2020 року президент Володимир Зеленський усунув Тупицького з посади голови КСУ.

Зазначимо, у листопаді 2021 року Зеленський призначив двох нових суддів КСУ замість Тупіцького та Олександра Касмініна.

Як повідомляло РБК-Україна, стосовно Тупицького в Україні порушено кілька кримінальних справ, зокрема, пов'язаних з корупцією.

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